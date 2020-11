“Dall’ultimo aggiornamento di sabato scorso i dati continuano a migliorare: Siamo a 42 positivi con 10 positivi in più dal 21/11 e ben 21 risultati negativi e guariti. Sempre 4 i ricoverati in condizioni stabili.”

E’ quanto comunica il Sindaco di Crispiano sui social. “La curva epidemiologica sembra assestarsi anche a Crispiano, frutto delle misure di contenimento varate con l’ultimo DPCM del 3 novembre e della grande responsabilità di tutta la nostra comunità. Un caloroso abbraccio a tutte le famiglie che stanno vivendo questa situazione difficile e a chi finalmente ne è uscito. Non smettiamo di far sentire loro la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, può capitare ad ognuno di noi e sentirsi isolati e additati può essere anche peggio del virus.”

“Mi preme ricordare che la scorsa settimana abbiamo approvato un atto di indirizzo che contiene misure straordinarie di sostegno socio-economico riservate a quelle attività/associazioni penalizzate dall’ultimo DPCM del 3 novembre, e nel consiglio comunale previsto per domani giovedì 26 novembre approveremo la variazione di bilancio necessaria per dare seguito a queste misure. Nel dettaglio abbiamo previsto: sospensione dei piani di rateizzazione tributari in corso di esecuzione fino al 31 gennaio; sospensione del pagamento delle rate relative ad oneri edilizi fino al 31 gennaio; contributo una tantum. In particolare, per quanto riguarda il contributo una tantum, abbiamo deciso di investire € 80.000, denaro che servirà a sostenere chi, a seguito delle sospensioni e limitazioni imposte dal DPCM del 3 novembre, sta soffrendo economicamente sulla propria pelle gli effetti del provvedimento. “

“Il contributo sarà erogato in aggiunta a quanto già previsto da provvedimenti regionali e/o governativi. Nel dettaglio: Domani 26 novembre approvazione dello #stanziamento degli 80.000 euro in bilancio, subito dopo sarà approvatoe l’#avviso pubblico, dove sarà indicato l’ammontare del contributo minimo e massimo erogabile, con immediata pubblicazione; richieste da presentare verosimilmente fino al 6 dicembre; erogazione del contributo agli aventi diritto entro il 15 dicembre.”