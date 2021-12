Pubblicità in concessione a Google

Sono 17 gli attualmente positivi a Monteiasi. A comunicarlo è il sindaco Cosimo Ciura. 36 sono le persone in isolamento fiduciario, oltre i positivi. I dati sono aggiornati a lunedì 27 dicembre 2021.

Ebbene ricordare che fino al 31 gennaio 2022 è esteso l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica all’aperto, anche in zona bianca, così come previsto dalle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19 approvate dal Consiglio dei Ministri.

Esteso fino al 31 marzo 2022 l’utilizzo obbligatorio delle mascherine FFP2:

per assistere agli spettacoli all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo;

per eventi e competizioni sportive al chiuso o all’aperto;

su tutti i mezzi di trasporto.