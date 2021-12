Pubblicità in concessione a Google

Al via la campagna di screening Covid-19 con tamponi antigenici gratuiti per i cittadini di Maruggio, in provincia di Taranto.

L’iniziativa, che si terrà martedì 28 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì 29 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il Palasport “P. Mennea”, è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo, con il contributo dell’assessore alle Politiche della Sicurezza Giovanni Maiorano.

Saranno a disposizione ben 1.000 tamponi che saranno effettuati attraverso l’ausilio dei volontari della Croce Rossa Italiana di Taranto. Un progetto che ha l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus e, allo stesso tempo, prevenire e monitorare il contenimento dei contagi in questi giorni di festa. Per usufruire del servizio è necessario recarsi presso il Palasport muniti di documento d’identità e tessera sanitaria.