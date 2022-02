Pubblicità in concessione a Google

3898 casi su 28.467 test effettuati, sono questi i dati che emergono dal Bollettino Epidemiologico di oggi in Puglia. 7 le persone decedute. 97.078 sono le persone attualmente positive, 742 le persone ricoverate in area non critica, 59 le persone in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 964 Provincia di Bat: 302 Provincia di Brindisi: 383 Provincia di Foggia: 571 Provincia di Lecce: 1.132 Provincia di Taranto: 514 Residenti fuori regione: 18 Provincia in definizione: 14