6154 casi su 41.692 test effettuati, sono questi i dati che emergono dal Bollettino Epidemiologico di oggi in Puglia. 22 le persone decedute. 94.594 sono le persone attualmente positive, 737 le persone ricoverate in area non critica, 67 le persone in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 1.680 Provincia di Bat: 415 Provincia di Brindisi: 516 Provincia di Foggia: 1.081 Provincia di Lecce: 1.559 Provincia di Taranto: 858 Residenti fuori regione: 29 Provincia in definizione: 16