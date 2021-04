Covid Puglia, pronti per la Zona Gialla?

Attesa per il monitoraggio settimanale e le valutazioni della Cabina Di Regia

Grande attesa per il monitoraggio settimanale di domani, 30 aprile, in cui la Puglia potrebbe essere promossa in zona gialla.

La nostra Regione dovrebbe affiancarsi alla maggiorparte dell’Italia in fascia gialla a seguito della valutazione dei dati della settimana.

Il numero dei casi per 100mila abitanti (l’incidenza), si mostra in calo.

Dobbiamo fare i conti, tuttavia, con il dato “importante” del 28 aprile che mostrava una nuova crescita della curva dei contagi a fronte della diminuzione, invece, dei giorni precedenti.

Se il trend positivo sarà confermato, la Puglia dovrebbe passare in zona gialla a partire dal 3 maggio, e quindi ristoranti e bar aperti a pranzo e a cena con tavoli all’aperto; possibilità di ritornare in cinema, teatri e musei con capienza limitata, spostamenti verso altri comuni e altre regioni gialle, attività sportive e molto altro ancora.

Alla vigilia del monitoraggio di domani della Cabina di regia attendiamo dunque gli ultimi dati e speriamo che la circolazione dell’epidemia si presenti sempre più in discesa.