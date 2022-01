Pubblicità in concessione a Google

Sono 9.433 i nuovi casi su 94.146 Test giornalieri, 10 le Persone decedute.

Questi i nuovi casi per provincia. Provincia di Bari: 3.072, Provincia di Bat: 1.068, Provincia di Brindisi: 837, Provincia di Foggia: 1.425, Provincia di Lecce: 1.651, Provincia di Taranto: 1.281. Residenti fuori regione: 52. Provincia in definizione: 47.

Salgono a 139.003 le Persone attualmente positive, 665 Persone ricoverate in area non critica, 69 Persone in terapia intensiva.