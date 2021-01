Epifania vestita di rosso oggi, con deroga. Domani e dopo domani due giorni di zona gialla e, a seguire, altri due di zona arancione.

C’è molta attesa per il bollettino regionale di oggi e quello di domani, molto genitori attendono di sapere se la curva dei contagi subirà un innalzamento dovuto al periodo natalizio per decidere se scegliere la scuola in presenza per i figli.

La situazione in Puglia desta preoccupazione e l’ordinanza di Emiliano emanata ieri sulle scuole lo dimostra.

C’è il forte rischio che nei prossimi giorni i contagi in Puglia aumentino e la regione possa ritrovarsi in zona rossa.

Bisognerà vedere quanto le feste natalizie possano aver influito sul rischio pandemico.