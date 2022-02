Pubblicità in concessione a Google

4882 casi su 32.414 test effettuati, sono questi i dati che emergono dal Bollettino Epidemiologico di oggi in Puglia. 9 le persone decedute. 98.96 sono le persone attualmente positive, 752 le persone ricoverate in area non critica, 65 le persone in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.349

Provincia di Bat: 368

Provincia di Brindisi: 421

Provincia di Foggia: 794

Provincia di Lecce: 1.243

Provincia di Taranto: 669

Residenti fuori regione: 25

Provincia in definizione: 13