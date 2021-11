Pubblicità in concessione a Google

Brusca risalita dei contagi Covid in Puglia. Il dato di oggi 17 novembre 2021 segna un aumento dei casi.

Pubblicità in concessione a Google

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 120

Provincia di Bat: 37

Provincia di Brindisi: 18

Provincia di Foggia: 44

Provincia di Lecce: 59

Provincia di Taranto: 89

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 9

2 le persone decedute oggi, attualmente ci sono 3784 persone positive, di cui 160 ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.