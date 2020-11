Come annunciato il Sindaco di Monteiasi ha emanato una nuova ordinanza che prevede:

✅ Chiusura dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente delle attività commerciali al dettaglio per i giorni feriali

✅ È consentita l’apertura dalle ore 9.00 alle 13.00 nei giorni festivi per pescherie, rivenditori frutta secca, edicole, fiorai e pastifici. Sono esentate farmacie, parafarmacie e tabacchi.

✅ Ai venditori ambulanti al dettaglio è consentito svolgere l’attività dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni feriali, mentre è vietata nei giorni festivi.

✅ Per i distributori automatici h24 è prevista la chiusura dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo

✅ Per bar, pizzerie, ristoranti, rosticcerie, ecc. resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Ecco l’ordinanza completa: