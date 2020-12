“Sono 297 le persone attualmente positive al covid a Francavilla Fontana, 84 le altre in isolamento. Sale a 211 il numero dei guariti con riferimento a questa seconda ondata della pandemia.”

E’ quanto comunica il sindaco di Francavilla Fontana.

“Attenzione, non è ancora il tempo di immaginare una vita diversa da quella che dovremmo condurre in questo momento.

Intanto il Comune continua a fare la sua parte:

– con mia ordinanza ho prorogato fino al 15 gennaio le misure restrittive già in vigore, la cui scadenza era prevista per oggi, in particolare estendendo a piazza Matteotti il divieto di stazionamento e di permanenza;

– è già attivo l’avviso pubblico per gli esercenti commerciali, la cui attività deve avere sede nel territorio della nostra Città, che intendono aderire alle iniziative di erogazione dei buoni spesa”.