A seguito dell’Ordinanza n. 1 del 5.01.2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica che le attività didattiche, dal 7 al 15 gennaio 2021, si svolgeranno in modalità digitale integrata (DDI).

E’ quanto comunica l’Istituto De Amicis di Grottaglie.

È consentita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza agli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES), “garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”, già a partire dal giorno 7 gennaio 2021.

Come previsto dall’art. 2 della suindicata Ordinanza Regionale, sarà garantita l’attività didattica in presenza a tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza.

I genitori, che volessero richiedere la didattica in presenza per i propri figli fino al 15 gennaio 2021, dovranno farne richiesta, a partire dalla data odierna e fino alle ore 13.00 di giovedì 7 gennaio 2021, utilizzando esclusivamente il modulo allegato, che dovrà essere firmato da entrambi i genitori ed inviato, unitamente ai documenti di identità, al docente.

Scarica il modulo DE AMICIS