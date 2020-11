“Sono spesso troppo debole per leggere, ma sento forte la vostra vicinanza e vi ringrazio. Nonostante tutte le cure e la ventilazione artificiale la mia situazione resta grave e ho bisogno di iniziare al più presto con le infusioni di plasma, é l’unica soluzione per poter guarire. Stanno facendo tutto il possibile per curarmi e per limitare i danni permanenti ai polmoni, ma ho bisogno di una azione combinata per poter guarire. Vi supplico andate a donare il plasma. Aiutatemi ad uscirne e a tornare dalla mia famiglia. Andate a donare, vi supplico. Condividete più che potete. Vi ringrazio.”

Cosi Giulia scrive sui social dal letto d’ospedale in cui si trova. Chiede condivisione affinché questo suo messaggio sia letto da più gente possibile: c’è bisogno di persone che vadano a donare il plasma.

L’appello sui social

Appello della Asl Taranto ai pazienti guariti dal Covid-19 per donare plasma iperimmune