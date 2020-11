“La notizia che non avremmo mai voluto ricevere è giunta questa sera.

Questo maledetto virus sta prendendo il sopravvento. Dobbiamo assumerci tutti la responsabilità di sconfiggerlo, rispettando le norme e pretendendone il rispetto da chi ci è vicino. Non saranno tollerati atteggiamenti superficiali che mettono a rischio la salute di una intera comunità. Usiamo tutti e sempre la mascherina ed evitiamo di uscire dalle nostre case se non per esigenze di lavoro, salute o necessità. Un forte abbraccio ai famigliari, colpiti da questa tragedia, a nome dell’intera comunità di Fragagnano.”