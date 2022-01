Pubblicità in concessione a Google

Salgono a 213 i casi di positività al Covid accertati a Villa Castelli, a renderlo noto ieri sera il sindaco Giovanni Barletta con un post sui social.

Pubblicità in concessione a Google

“Le persone positive in isolamento possono contattare il 366 63 82 895 per la gestione dei rifiuti”, informa il primo cittadino.

“Per quanto riguarda i tamponi rapidi, consiglierei di eseguirli solo se sintomatici e comunque di prestare la massima attenzione al rispetto delle regole come distanziamento, uso di mascherina e igiene delle mani sempre.

Riparte l’attività scolastica anche se, come già detto, in accordo con i colleghi sindaci, avrei preferito un ulteriore stop di 10 giorni per facilitare la somministrazione dei vaccini in età pediatrica”.

Video sui social