Crepes, Pancakes e Waffle a Grottaglie solo con impasti naturali

Un corretto di stile di vita aiuta a rimanere in salute a lungo. E’ ormai una certezza e una sana abitudine condivisa dalla maggior parte delle persone, compiere scelte salutari nella vita quotidiana, quindi: equilibrio tra lavoro e vita privata, corretta alimentazione, stile di vita sano con le giuste ore di sonno, la pratica di uno sport o attività motoria, dedicarsi ai propri interessi… Seguire una corretta alimentazione comporta l’assunzione equilibrata di nutrienti e non è un’esclusiva solo per sportivi, per chi ha patologie, per chi deve perdere peso, ecc… Una corretta alimentazione permette a tutti di raggiungere un benessere psico-fisco.

Assumere cibo sano deve diventare per tutti un’abitudine che regala molti benefici all’organismo e alla salute mentale. Ma cosa si intende per cibo sano? Un cibo sano è semplice e naturale. Andrebbero quindi evitati i cibi troppo elaborati e trattati, scegliendo in cambio cibi con ingredienti genuini, biologici, poco raffinati, senza conservanti, o additivi chimici. Preferire prodotti provenienti da filiera corta e controllata, meglio se a “km 0” . Queste preferenze andrebbero applicate a tutti i pasti, anche nei momenti in cui si ha voglia di coccolarsi con qualcosa di “dolce”.

Prodotti genuini e naturali sono garantiti presso la Gelateria “Gelida Voglia” a Grottaglie. Il lavoro appassionato del maestro gelatiere Vincenzo Iannacone lo ha portato a produrre oltre ai gustosi gelati con eccellenti ingredienti genuini, anche delle prelibatezze con impasti naturali, quali le crepes, i pancakes, i waffle.

Le Crepes, note anche con il nome in italiano Crespelle, sono delle morbide cialde sottili fatte con uova, latte, farina, che vengono poi spalmate con una particolare spatola, che conferisce la classica forma tonda, su una piastra molto calda dove vengono cotte. Il gusto neutro e delicato le rende ideali per essere farcite con ingredienti dolci o salati.

I Pancakes sono un alimento che abbiamo importato dagli Stati Uniti, ma che si sta diffondendo molto anche dalle nostre parti. Si consumano solitamente a colazione e sono molto simili alle crepes, cambiano le dimensioni: di solito i pancakes sono più piccoli delle crepes, ma sono più alti e soffici. Sono accompagnati solitamente dallo sciroppo d’acero, tipico utilizzo all’americana, ma si sposano perfettamente a tante altre farciture secondo le proprie preferenze.

Diverso per forma e consistenza dai precedenti invece e il Waffle, il suo utilizzo è molto diffuso nel nord Europa, ma sta conquistando anche il nostro territorio. Si presenta come una cialda dalla consistenza croccante fuori e morbida all’interno, viene cotto su una particolare piastra molto calda che gli conferisce la caratteristica forma quadrettata. Anche il waffle si presta perfettamente ad ospitare le più svariate farciture.

Da “Gelida Voglia” a Grottaglie è possibile gustare queste prelibatezze che vengono realizzate nel Laboratorio del Gusto del maestro gelatiere Vincenzo Iannacone con impasti naturali composti da solo ingredienti naturali e prodotti in regime di agricoltura bio: latte, uova, burro, farine delle migliori qualità per realizzare l’impasto base, dal quale poi si ricaveranno gustosissime crepes, soffici pancakes, golosi waffle che potranno poi essere farciti a seconda dei gusti più personali.