Francesco Donatelli, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Grottaglie, interviene nuovamente sulla Questione Ex Alenia.

“Oggi ci sarà un importante incontro dei sindacati con i vertici di Leonardo-Finmeccanica, per entrare nel merito della crisi della divisione Aerostrutture che ha i suoi stabilimenti tutti nel Sud: Nola, Pomigliano d’Arco, Foggia e Grottaglie.

Questo incontro è stato preceduto da compatti scioperi dei lavoratori e da qualche importante iniziativa di alcuni parlamentari come Rina De Lorenzo e Federico Fornaro per chiedere al Governo una azione congiunta dei Ministeri del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo Economico.”

Commenta Donatelli.

“Ma è lo stabilimento di Grottaglie il più penalizzato tra i siti della Divisione Aerostrutture a causa della monocommittenza di Boeing nello stabilimento grottagliesee le prospettive sono alquanto pessimistiche.

Nonostante ciò (oltre ad isolati interventi dei deputati Ubaldo Pagano e Gianpaolo Cassese) registriamo un sostanziale immobilismo da parte delle istituzioni locali e regionali nonostante gli impegni assunti con l’approvazione dell’ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare del PD e approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 dicembre scorso.

In quell’occasione la massima assise cittadina, oltre ad esprimere la propria vicinanza e solidarietà ai lavoratori interessati, ha impegnato il Sindaco a promuovere tutte le necessarie azioni di coinvolgimento delle rappresentanze istituzionali a partire dal Presidente della Regione Puglia, i Consiglieri regionali, i Parlamentari Jonici tenendo costantemente informato il Consiglio Comunale. Con tale ordine del giorno si chiedeva: l’apertura di un tavolo presso il Ministero competente con la partecipazione degli Organi Istituzionali locali e le parti sociali, per conoscere e discutere il Piano Industriale del Leonardo S.p.A. circa le prospettive e gli investimenti futuri sullo Stabilimento di Grottaglie; il superamento della monocommittenza (Boeing) al fine di ampliare la produzione con commesse del Comparto Difesa presso il sito di Grottaglie; di avviare ogni attività utile affinché in tempi brevi si superi lo stato di crisi dello Stabilimento di Grottaglie.”

Continua il Consigliere Comunale.

“Di tutte le richieste del Consiglio Comunale, da parte del Sindaco abbiamo notato solo la partecipazione alla manifestazione del 6 dicembre a Roma. Eppure abbiamo invitato il primo cittadino a non abbassare la guardia e a continuare a coinvolgere le istituzioni locali come quello di promuovere una seduta consiliare congiunta (ovviamente on line) di tutti i Consigli Comunali del territorio insieme a quello di Grottaglie come Monteiasi, Carosino, Montemesola, ecc”. Conclude Donateli.