Pubblicità in concessione a Google

È ufficiale il calendario della stagione crocieristica 2024 nello scalo ionico, che prevede 45 scali, a partire dal 17 aprile fino al 09 Ottobre. E’ quanto comunica l’Autorità di Sitema Portuale de l Mar Ionio, Porto di Taranto.

Pubblicità in concessione a Google

Sarà la compagnia luxury Azamara Cruises a dare il via alla stagione il 17 aprile con il maiden call della maestosa Azamara Pursuit.

9 le cruise lines che quest’anno hanno scelto lo scalo ionico, un mix internazionale che comprende la conferma delle compagnie Costa, Marella Cruises, TUI Cruises – Mein Schiff, Noble Caledonia, P&O Cruises, nonché le novità come Azamara, Oceania Cruises, SeaDream Yacht Club e The Ritz-Carlton Yacht Collection appartenenti alla fascia lusso del mercato statunitense.

Con le sue 16 toccate sarà la Costa Fascinosa a fare tappa a Taranto tutte le domeniche, a partire dal 09 giugno fino al 22 settembre e anche quest’anno lo scalo ionico offrirà la possibilità ai passeggeri nazionali e internazionali di Costa Crociere di effettuare imbarco e sbarco grazie all’operatività della società Taranto Cruise Port, parte del network internazionale Global Ports Holding.

Gli scali crocieristici costituiscono un’importante occasione per mettere in vetrina l’offerta turistica e culturale della città di Taranto e di numerose altre destinazioni del territorio pugliese e lucano nonché di valorizzare l’offerta di servizi del porto di Taranto anche per il traffico passeggeri.

Ecco il calendario degli approdi crocieristici a Taranto per il 2024: https://bit.ly/3Of8v9q