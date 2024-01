Pubblicità in concessione a Google

Come annunciato è arrivato il crollo delle temperature anche in provincia di Taranto.

Un vero fronte di aria fredda che ha raggiunto quindi anche la regione Puglia e ha visto calare le temperature quasi primaverili di ieri fino a farle diventare invernali oggi.

Secondo gli ultimi scenari probabile arrivo di fiocchi di neve in Puglia e comparsa di qualche fiocco probabilmente anche in alcune zone della provincia di Taranto come Martina Franca e Murgia.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.