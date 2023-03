Pubblicità in concessione a Google

A partire da mercoledì 15 marzo, in tutti gli sportelli CUP della Asl Taranto sarà possibile pagare il ticket solo ed esclusivamente con moneta elettronica.

Seguendo le disposizioni per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la direzione strategica ha deciso di accelerare i processi di digitalizzazione degli strumenti di pagamento del servizio sanitario.

Fino ad oggi il servizio di pagamento esclusivamente con moneta elettronica era attivo in alcuni sportelli CUP “pilota”: da agosto 2022 al rione Tamburi di Taranto e da ottobre scorso negli sportelli dei distretti di Grottaglie e Ginosa e ancora a Ginosa Marina, San Marzano di San Giuseppe, Laterza, Palagiano, Statte e Palagianello.

“Questi sportelli pilota ci hanno dimostrato che anche i cittadini apprezzano la possibilità di pagare con bancomat o carta – ha dichiarato il direttore generale Vito Gregorio Colacicco – Dopo la ritrosia nei primi tempi di pochi utenti, che si dichiaravano più a proprio agio con i pagamenti in contanti, il servizio ha proceduto senza intoppi. Estenderlo a tutti gli sportelli CUP di Taranto e provincia significa non solo fornire un servizio più efficiente al cittadino, ma anche garantire la sicurezza degli operatori che non dovranno più maneggiare denaro.”

Bando quindi al contante e spazio ai metodi di pagamento elettronici ormai

familiari per tutti: le carte di pagamento. Agli sportelli si potrà pagare con bancomat, carta di credito e carte prepagate, ottenendo al garanzia di una transazione tracciata e sicura.