Le prescrizioni con priorità U Urgente o B Breve sono prenotabili esclusivamente attraverso il call center o gli sportelli CUP, così come gli esami con mezzo di contrasto e le prestazioni da effettuare presso i centri privati accreditati.

Qualsiasi prescrizione, di visite specialistiche o esami diagnostici, nella quale il medico prescrittore abbia indicato la priorità U Urgente, ovvero da effettuarsi entro 72 ore, o B Breve, ovvero da effettuarsi entro 10 giorni, è prenotabile esclusivamente chiamando il numero verde o recandosi agli sportelli CUP. Con gli operatori degli sportelli si potranno prenotare tutte le prestazioni, effettuare le cancellazioni e pagare il ticket. Gli operatori sono raggiungibili anche chiamando il numero verde 800 252236 da rete fissa e il numero 099 7786444 da rete mobile. Il servizio è attivo dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì.

Anche le prestazioni sanitarie da effettuarsi presso le strutture private accreditate sono prenotabili esclusivamente presso gli sportelli CUP o telefonicamente attraverso gli operatori del Call Center. Al momento si possono prenotare presso le strutture private solo le prestazioni di fisiokinesiterapia, per le strutture che le erogano. Il pagamento del ticket delle prestazioni prenotate presso le strutture private accreditate sarà corrisposto al Cup della struttura stessa. Esclusivamente presso gli sportelli CUP o attraverso il call center sono prenotabili gli esami diagnostici, con qualsiasi priorità (quindi non solo U urgenti o B breve, ma anche D differibili o P programmabili), con somministrazione di mezzo di contrasto.

Gli sportelli nei presidi ospedalieri sono a Taranto, al Padiglione Vinci, operativi dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 12:30, e al Moscati dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 12:00; negli ospedali della provincia (Castellaneta, Manduria, Martina Franca e Grottaglie), operativi dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 12:00. Per quel che riguarda gli sportelli CUP presso i Distretti e i Poliambulatori, questi sono aperti al pubblico dalle 7:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì, con due eccezioni nel distretto di Ginosa, dove lo sportello di Ginosa Marina, operativo solo martedì e giovedì, si alterna con quello di Palagianello, aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Per il Distretto di Taranto sono operativi gli sportelli di Via Ancona e del Poliambulatorio di Via Mediterraneo a Tramontone; per il versante occidentale, operativi Ginosa, Laterza, Ginosa Marina (martedì e giovedì) e Palagianello (lunedì, mercoledì e venerdì); poi Massafra (dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 12:00), Statte, Mottola, Palagiano; Martina Franca, Crispiano e Manduria; infine, Grottaglie, Pulsano e San Marzano.