Se sei un appassionato di Calcio, Fantacalcio o scommesse sportive devi possedere una conoscenza statistica eccelsa di tutte le curiosità e record di Serie A. Questo ti aiuta sia a interpretare i match ma anche a leggere le situazioni nelle varie fasi del campionato, inoltre, migliorare la conoscenza della massima categoria italiana è sempre un ottimo spunto di conversazione con gli amici e tutti gli appassionati del pallone.

Ecco il test sulle curiosità statistiche e record di Serie A: prova a rispondere a queste domande per laurearti in Scienza del Pallone.

Quante sono le partecipazioni in Serie A per i club Campani?

Questa domanda è particolarmente semplice e se sei un vero appassionato di calcio sicuramente avrai visto allo stadio tantissime gare di Serie A in Campania.

Il Napoli è la squadra con più partecipazioni in Serie A, ben 79 e 3 Scudetti, mentre al secondo posto c’è l’Avellino con 10 stagioni nella massima competizione italiana di calcio. Per la Salernitana sono 5 i campionati di Serie A a cui ha partecipato, mentre per il Benevento solo 2 stagioni.

Qual è stata la vittoria più larga in assoluto in Serie A?

Il decennio del 1940 fu dominato totalmente dal Torino, che il 2 maggio 1948 mise in scena un capolavoro statistico di perfezione assoluta nel derby contro l’Alessandria, vincendo in casa per 10 a 0.

La partita di Serie A con più gol in assoluto e quella con più reti dopo il 2000: conosci le risposte?

Il match di Serie A in cui sono stati segnati più gol in assoluto è Milan – Atalanta del 15 ottobre 1972. In quell’occasione il Diavolo sconfisse la Dea per 9 – 3 e ancora oggi questa gara resta nella storia dei record.

Dopo il 2000 e più precisamente il 15 gennaio 2023 c’è un altro match degno di nota, Atalanta – Salernitana, terminato 8 – 2 in favore della Dea.

Oltre a Juve, Inter e Milan quali sono i club che hanno vinto più di 5 scudetti?

Questa è una domanda particolarmente insidiosa e solo se sei un grande appassionato di calcio conosci tutte le risposte. La prima squadra a vincere il campionato italiano fu il Genoa nel 1898 e il Vecchio Balordo fino al 1924 vinse ben 9 Scudetti.

Ci sono altri tre club che hanno vinto 7 Scudetti a testa e sono il Torino dal 1928 al 1976, la Pro Vercelli e il Bologna dal 1925 al 1964.

Qual è stata la partita di Serie A con più cartellini in assoluto?

Era il 22 aprile del 2006 quando si stava disputando il match con più cartellini in assoluto della Serie A: Messina Milan. In quell’occasione l’arbitro Tiziano Pieri estrasse ben 14 cartellini, di cui 12 gialli e 2 rossi.

Torino contro Milano: qual è la città che ha vinto più scudetti?

Questa domanda ti condurrà a fare calcoli quasi estremi se non sei un esperto di matematica, ma se sei un esperto di calcio sai sicuramente che è Torino a vincere la sfida con 43 scudetti, almeno fino al 2024: 36 per la Fidanzata d’Italia e 7 per il Toro.

A Milano la situazione statistica è comunque ottimale, perché i Bauscia hanno vinto 20 scudetti e i Casciavit 19: ovviamente stiamo parlando di Inter e Milan.

Chi sono i calciatori che hanno vinto più scudetti in Serie A?

Il re indiscusso del campionato in questa speciale classifica è Gigi Buffon, che dal 2002 al 2020 ha vinto 10 scudetti con la Juve, diventando l’unico calciatore a riuscire in questa impresa titanica.

Al secondo posto ci sono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini con 9 scudetti a testa, ma le curiosità non finiscono qui, perché Chiellini è stato il calciatore che ha vinto tutti gli scudetti consecutivamente, a differenza di Bonucci che conta lo scudetto con l’Inter nel 2006 e ha mancato l’appuntamento al trionfo della Vecchia Signora nella stagione 2018 – 2019.