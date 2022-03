Pubblicità in concessione a Google

Alzi la mano chi non ha sentito almeno una volta parlare di Harry Potter, piuttosto che de “Il Signore degli Anelli” oppure di “Lo Hobbit” e “Alice nel paese delle meraviglie”. Si tratta di pellicole che hanno raggiunto un successo in tutto il mondo ancora prima di diventare delle opere cinematografiche.

Sì, dal momento che si tratta di libri, o serie di libri, che hanno fatto registrare dei numeri a dir poco da record nel corso degli ultimi decenni. E poi, gli stessi, sono diventati delle trasposizioni cinematografiche che sono entrate ancora di più nella leggenda, come messo in evidenza sul blog del casinò online di Betway.

Infatti, proprio sul blog L’insider è stato pubblicato un approfondimento davvero molto interessante, che cerca prima di tutto di spiegare quanto sia stretto e forte il legame tra questi due mondi e anche focalizzandosi sugli adattamenti cinematografici che hanno sbancato al botteghino e quelli che sono, invece, risultati più apprezzati da parte della critica. Sì, dal momento che spesso e volentieri, tra queste due classifiche, non c’è alcuna corrispondenza.

Al botteghino Harry Potter guarda tutti dall’alto verso il basso

Sono ben tre i capitoli della ben nota saga del maghetto con gli occhiali che sono presenti nella top ten degli adattamenti cinematografici che hanno ottenuto un enorme successo al botteghino. Al primo posto di questa particolare graduatoria, infatti, c’è “Harry Potter e i doni della morte – Parte 2”.

Al secondo posto di questa particolare classifica troviamo “ll Signore degli Anelli – Il ritorno del re”, che ha collezionato 1.15 miliardi di dollari come incassi. Sul gradino più basso del podio troviamo, invece, a pari merito, due grandissime pellicole che sono diventate poi dei veri e propri cult. Si tratta di “Jurassic Park” e di “Alice nel paese delle meraviglie”. Entrambi sono stati in grado di raccogliere al botteghino qualcosa come 1.03 miliardi di dollari.

Sopra il miliardo di dollari di incassi anche altri due adattamenti cinematografici: si tratta di “Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato” e “Harry Potter e la pietra filosofale”. In classifica troviamo anche “Harry Potter e i doni della morte – Parte 1”, “Il libro della giungla”, “Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate” e “Il Signore degli anelli – Le due torri”.

Gli adattamenti che hanno ricevuto più applausi dalla critica

Le classifiche di IMDB sono molto utili anche per confrontare quelli che sono gli adattamenti più apprezzi dalla critica con quelli che hanno fatto registrare numerosi clamorosi al botteghino. Ebbene, in realtà il legame tra queste due graduatorie non è così forte come si potrebbe pensare.

Infatti, l’adattamento cinematografico che è diventato più famoso stando ai dati che sono stati diffusi da parte di IMDB corrisponde a “Le ali della libertà”, a cui è stato assegnato un punteggio addirittura pari a 9.3 su 10. È il titolo che domina tutti gli altri in questa particolare classifica, precedendo due capitoli della saga de “Il Signore degli Anelli”, ovvero “Il ritorno del Re” e “La compagnia dell’anello”, rispettivamente a 8.9 e 8.8. Al terzo posto, sempre con una valutazione pari a 8.8, c’è un altro grande classico, ovvero “Forrest Gump”.

A completare questa particolare classifica troviamo anche “Il miglio verde”, “Il Signore degli Anelli – Le due torri”, “Arancia Meccanica”, “Shutter Island” e “A beautiful mind”, mentre in ultima posizione c’è “Non è un paese per vecchi”. Da notare come nella top ten degli adattamenti cinematografici che hanno sbancato al botteghino troviamo solo due pellicole presenti nella seconda classifica. Tra l’altro, dei dieci film più famosi su IMDB, addirittura sette sono realizzati con distribuzioni indipendenti.