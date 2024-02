Pubblicità in concessione a Google

Il culto di San Ciro a Grottaglie non è solo nel cuore dei grottagliesi ma alberga anche in quello di tanti fedeli sparsi nelle città vicine.

Come da tradizione questa mattina tantissimi fedeli devoti al santo, residenti a Monteiasi, sono partiti per la devozionale passeggiata verso la Chiesa Madre sita in piazza Regina Margherita a Grottaglie.

Un voto, un segno di fede, un atto di devozione verso il santo alessandrino.