Pubblicità in concessione a Google

L’obbligo di montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo è in vigore dal 15 novembre. Questa prescrizione, fondamentale per garantire la sicurezza stradale durante i mesi più freddi, è indicata da specifici cartelli lungo le strade. Vediamo nel dettaglio cosa comporta questa misura e perché è importante rispettarla.

Pubblicità in concessione a Google

Indice

Perché l’obbligo è in vigore dal 5 novembre

L’introduzione dell’obbligo dal 15 novembre coincide con l’arrivo dei primi freddi.

In molte regioni d’Italia, infatti, la temperatura scende sotto i 7°C, soglia critica in cui i pneumatici estivi perdono efficacia. Questo periodo anticipa l’inizio delle nevicate, garantendo ai conducenti il tempo necessario per adeguarsi.

Cosa dice la normativa

La normativa italiana prevede che tutti i veicoli debbano essere dotati di pneumatici invernali o di catene da neve omologate dal 15 novembre al 15 aprile. La prescrizione è segnalata da appositi cartelli stradali e deve essere rispettata anche in assenza di neve o ghiaccio.

L’importanza di pneumatici invernali e catene

I pneumatici invernali offrono una migliore aderenza e frenata su superfici fredde e scivolose grazie a una mescola speciale e un disegno del battistrada ottimizzato. Le catene da neve, invece, rappresentano una soluzione indispensabile per chi non monta

pneumatici invernali e si trova a viaggiare su strade innevate.

Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo

Chi non rispetta l’obbligo può incorrere in sanzioni amministrative che variano dai 41 euro nei centri abitati ai 168 euro sulle strade extraurbane. Nei casi più gravi, la Polizia Stradale può vietare la circolazione fino alla regolarizzazione del veicolo.

Consigli per viaggiare in sicurezza

Controlla regolarmente la pressione e lo stato dei tuoi pneumatici invernali.

Porta sempre le catene a bordo se utilizzi pneumatici estivi.

Consulta il meteo e pianifica il viaggio in base alle condizioni stradali.

Non aspettare l’ultimo momento per adeguarti alla normativa.

Rispettare l’obbligo non è solo una questione di legge, ma un gesto di responsabilità verso la tua sicurezza e quella degli altri.