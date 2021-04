Pubblicità in concessione a Google

“Fino al 30 aprile si potrà partecipare al bando emanato dal Ministero delle politiche agricole a sostegno del comparto apistico con una dotazione disponibile di 2 milioni di euro.” Lo rende noto il deputato Gianpaolo Cassese, commentando l’emanazione del bando che riguarda una misura contenuta nella legge di Bilancio 2019.

Tre tipologie di progetti finanziati

“Le risorse finanzieranno tre tipologie di progetti – illustra il parlamentare pentastellato: ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione (1,05 milioni di euro); composizione di prodotti assicurativi per la gestione sostenibile del rischio nel settore (300mila euro); promozione istituzionale finalizzata alla valorizzazione del miele come alimento naturale, attraverso la divulgazione di conoscenze sulle sue caratteristiche nutrizionali, scientifiche e organolettiche (600mila euro).

Rilanciare il settore apistico – prosegue il deputato ionico, componente della Commissione Agricoltura – rappresenta da anni un punto fermo del nostro impegno in Parlamento, che ha potuto contare sul supporto dell’ex sottosegretario L’Abbate e che oggi, grazie alla determinazione del ministro Patuanelli, vede la sua traduzione concreta.”

Nuove prospettive e opportunità future

“La nostra attenzione per il mondo dell’apicoltura – vittima degli andamenti climatici particolarmente avversi degli ultimi anni e del coleottero Aethina tumida – è confermata anche dalla recente convocazione del tavolo apistico.

Lavorando in sinergia con il ministero – conclude Cassese – continueremo a portare avanti insieme alle associazioni del settore, nuove prospettive e opportunità future per il comparto e per la difesa del miele made in Italy, anche attraverso l’utilizzo delle risorse aggiuntive previste con la nuova PAC“.