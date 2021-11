Pubblicità in concessione a Google

Dirittura d’arrivo per la nomina della Giunta D’Alò, la prima del secondo mandato elettorale. Lunedì, in Consiglio Comunale, la presentazione effettiva e formale. Nessuna comunicazione ufficiale al momento, ma solo rumors e voci di corridoio.



Questo lo scenario che si potrebbe ipotizzare.

Riconfermati

Vincenzo Quaranta, Marianna Annicchiarico, Giovanni Blasi. Il primo in quota Con D’Alò, il secondo in quota con Rigenerazione, il terzo in quota con Sud in Movimento.

Novità

Antonio Vinci in quota M5S e altre due donne, i cui profili sono al vaglio in queste ore del sindaco e sarebbero in quota a Grottaglie Ci Siamo (consigliere Massimo Zimbaro) e Grottaglie Viviamo (consigliere Giulio De Carolis).

Nuovo incarico

Maurizio Stefani, già vice sindaco e assessore con la Giunta Alabrese, dovrebbe esser il nuovo assessore in quota a Grottaglie Democratica, le sue dimissioni da consigliere eletto fanno scattare il seggio di Leonardo Attanasio (primo dei non eletti in GD).

Nessun posto in giunta per Insieme a sinistra

Aurelio Marangella, già assessore con la Giunta Alabrese, potrebbe sedere sullo scranno più alto della massima assise: per lui la Presidenza del Consiglio (anche se l’incarico sarà formalmente assegnato su nomina a maggioranza dell’intera assise).

E le deleghe?

I tre confermati dovrebbero mantenere le stesse deleghe. Vinci dovrebbe prendere la Cultura, Stefani l’Ambiente. Le due donne di Grottaglie Ci Siamo e Grottaglie Viviamo dovrebbero prendere Bilancio, Contenzioso e Agricoltura.

Ormai poche ore e la città conoscerà ufficialmente la squadra che affiancherà il sindaco D’Alò per la guida della città per i prossimi anni.