“Nella Conferenza dei Capigruppo del 15 giugno scorso, convocata per programmare le sedute del Consiglio Comunale, il presidente del gruppo consiliare GROTTAGLIE DOMANI Francesco Donatelli ha denunciato, ancora una volta, la reiterata violazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale.”

E’ quanto premette una nota a firma di Francesco Donatelli, Ciro Petrarulo, Antonio Delli Santi, del gruppo consiliare GROTTAGLIE DOMANI.

“Non si può continuare a subire un atteggiamento prevaricatore da parte del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco che fanno finta di ignorare l’obbligo di convocare il Consiglio “entro 20 giorni dalla data di avvenuta presentazione della richiesta”. Richieste presentate da più di tre mesi riguardanti la convocazione del Consiglio Comunale in seduta monotematica per discutere della sospensione TARI per lavoratori in CIGS e NASPI e della situazione dell’Ospedale San Marco di Grottaglie.”

Scrivono nella nota.

“Ancora più intollerabile è la mancata convocazione del Consiglio Comunale in seduta monotematica aperta ai massimi livelli istituzionali (nazionali e regionali), al management di Leonardo-Finmeccanica e alle organizzazioni sindacali per discutere della crisi e del futuro dello Stabilimento Leonardo di Grottaglie decisa unanimemente nel novembre dell’anno scorso.

Per questo motivo, in segno di protesta, il gruppo consiliare GROTTAGLIE DOMANI abbandona questa seduta e si riserva di valutare quanto si deciderà nella Conferenza dei Capigruppo di domani 23 giugno convocata per programmare le prossime sedute consiliari.”

Conclude la nota.