Decathlon apre a Taranto

Decathlon, l’azienda francese che riunisce sotto il proprio marchio oltre 1500 negozi di articoli sportivi su scala mondiale, è pronta ad aprire il punto vendita a Taranto. La voce era nell’aria già da diverso tempo e trova riscontro proprio in questo periodo.

In Italia sono presenti 125 negozi in 18 regioni (escluse Basilicata e Valle d’Aosta). L’Italia è anche uno dei Paesi che producono prodotti per Decathlon, in particolare calzature, articoli di subacquea e biciclette.