Grottaglie, Citofonano per consegnare le buste della Differenziata, ma Sindaco avvisa: “Attenzione”

“Gli operatori della Teorema NON consegnano buste a domicilio.”

E’ quanto informa il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò intervenendo sui social per attenzionare la comunità sulla presenza, pare, di gente che citofona alle case dei grottagliesi sostenendo di essere operatori della ditta che si occupa della raccolta differenziata.