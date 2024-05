Pubblicità in concessione a Google

Sei consiglieri d’opposizione, tra cui anche la rappresentante in massima assise del M5S, chiedono la convocazione urgentemente in modo congiunto della Prima e della Seconda Commissione Consiliare in merito al nuovo appalto sulla Differenziata e Igiene Urbana a Grottaglie.

La nota integrale