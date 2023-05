Raccolta differenziata Grottaglie, 2 giorni di sciopero, Comune:”Non uscire i mastelli”

Pubblicità in concessione a Google

Disagi nella raccolta differenziata dei rifiuti per sciopero del personale della Teorema SpA nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 maggio 2023. E’ quanto comunica il Comune di Grottaglie.

A causa dello sciopero degli operatori impiegati presso la ditta Teorema SpA, gestore del servizio di igiene urbana del Comune di Grottaglie, proclamato nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 maggio 2023, si comunica che le raccolte previste da calendario (carta e umido) subiranno disagi.

La Teorema SpA assicurerà solo i servizi essenziali pertanto si invitano i cittadini a non esporre i mastelli nei suddetti giorni. Invariato lo svuotamento del mastello rosso.

Ricordiamo ai cittadini che l’isola ecologica – sita in via Stazione – sarà regolarmente aperta per il conferimento gratuito dei rifiuti differenziati (tranne indifferenziato) dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e,in via del tutto eccezionale anche domenica pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Il servizio di raccolta, conclude il Comune di Grottaglie, riprenderà regolarmente lunedì 15 maggio 2023. Per qualsiasi necessità contattare il numero verde 800131026 (da telefono fisso) 0640065212 (da cellulare).