“Finalmente dopo un’attesa di trent’anni, l’invaso e il sistema Irrigazione Salento entreranno in funzione.”

E’ quanto informa il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo sulla Diga Pappadai, il bacino di acqua presente tra Grottaglie, Carosino, Fragagnano e San Marzano.

Diga del Pappadai

“Il completamento della diga del Pappadai, in grado di contenere 20 milioni di metri cubi di risorsa idrica disponibile per uso irriguo, è finanziato con le risorse del Programma Operativo Complementare della Regione Puglia, per 6 milioni di euro.

Tutto ciò avvia un processo di recupero funzionale di circa 56 km di reti di tubature e impianti a servizio di comprensori irrigui estesi per potenziali 10.000 ha irrigabili nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce.”

Informa Emiliano.

“Prende forma così un programma ambizioso di investimenti per la realizzazione di piani di bonifica e per la distribuzione e l’utilizzo dell’acqua, in un territorio dalla straordinaria vocazione agricola che ha bisogno proprio di questo: di progettazione, coraggio e supporto.”