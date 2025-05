Pubblicità in concessione a Google

Dipladenia rampicante

Caratteristiche botaniche

La Dipladenia è una pianta rampicante appartenente alla famiglia delle Apocynaceae. Presenta foglie lucide di colore verde scuro e fiori a forma di trombetta, disponibili in diverse tonalità come il bianco, il rosa e il rosso. La fioritura avviene dalla primavera all’autunno, offrendo un tocco esotico agli spazi verdi.

Coltivazione e cura

Per una crescita ottimale, la Dipladenia richiede:

Esposizione: predilige luoghi luminosi, ma è consigliabile evitare il sole diretto nelle ore più calde.

Terreno: ben drenato e ricco di sostanze organiche, come spiegato in questa guida alla coltivazione della Dipladenia.

Annaffiature: regolari durante la stagione calda, evitando ristagni d'acqua, come indicato da Cure Naturali.

Concimazione: utilizzare un fertilizzante liquido per piante da fiore ogni due settimane, come suggerisce anche Cose di Casa.

In inverno, è importante proteggere la Dipladenia dal freddo, ritirandola in un ambiente riparato se coltivata in vaso.

Potatura e manutenzione

La potatura della Dipladenia è fondamentale per mantenere una forma compatta e stimolare la fioritura. È consigliabile effettuarla a fine inverno, eliminando i rami secchi o danneggiati, come spiegato nella guida Compo.

Durante la stagione vegetativa, evita potature drastiche perché la pianta fiorisce sui nuovi germogli.

Varietà di Dipladenia

Esistono diverse varietà di Dipladenia, tra cui:

Mandevilla sanderi: rampicante con fiori rosa o rossi, ideale per grigliati.

rampicante con fiori rosa o rossi, ideale per grigliati. Sundaville: ibrido noto per la sua fioritura abbondante e prolungata.

ibrido noto per la sua fioritura abbondante e prolungata. Mandevilla laxa: varietà con fiori bianchi profumati, più resistente al freddo.

Consigli utili

Con le giuste cure, la Dipladenia rampicante può regalare una fioritura spettacolare e duratura, arricchendo gli spazi esterni con colori vivaci e un tocco esotico.