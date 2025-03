In occasione della XIV Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, che si celebra il 15 marzo, la Struttura Semplice Dipartimentale dei Disturbi del Comportamento Alimentare del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Taranto promuove la Settimana del Fiocchetto Lilla con attività di sensibilizzazione nelle scuole di 2° grado del territorio cittadino e con un “open day telefonico” per tutti.

A partire da lunedì 10 marzo, gli operatori del Servizio DCA sono presenti nelle scuole per rispondere alle domande degli alunni/e e per dare informazioni e chiarimenti sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Le scuole interessate sono l’Istituto Tecnico Commerciale Statale Pitagora (lunedì 10 marzo), il Liceo Scientifico Battaglini (martedì 11 marzo) e il Liceo V° Ennio/ Ferraris (mercoledì 12 marzo).

Sabato 15 Marzo, invece, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, gli operatori del Servizio saranno disponibili a fornire ogni informazione utile sulla linea telefonica della segreteria al numero 0994585029.

Infine, grazie alla collaborazione del Comune di Taranto e della Marina Militare Comando Marittimo Sud, il Palazzo di Città e il Castello Aragonese saranno illuminati di lilla.

La data non è casuale: il 15 marzo, infatti, si celebra la Giornata Nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione, di cui il fiocchetto lilla è simbolo. Si tratta di una giornata istituita nel 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare.

I Disturbi del Comportamento Alimentare sono disturbi della sfera psichica che si manifestano attraverso un rapporto disfunzionale con il cibo ed il proprio corpo. Lo scarso apporto calorico ed il digiuno presenti nell’anoressia, così come l’alimentazione eccessiva, incontrollata e compulsiva tipica della bulimia e del disturbo da alimentazione incontrollata, possono compromettere seriamente la salute con conseguenze talvolta irreversibili. Chiunque soffra di questi disturbi può e deve chiedere aiuto al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta e contattare i Servizi Sanitari presenti nella propria ASL dedicati alla cura di queste patologie.