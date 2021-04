Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per il nuovo centro per le vaccinazioni anti-Covid a Grottaglie, l’hub è stato realizzato all’interno del Palasport “Alessandro Marinelli” (ex. Sant’elia).

Come raggiungere il Centro Vaccini a Grottaglie

Il centro è stato allestito, come detto, in uno dei due palazzetti dello sport presenti a Grottaglie, ovvero in quello ex Sant’Elia, nei pressi dell’Ospedale San Marco. Da non confondersi con il Palazzetto dello Sport presso Campus Campitelli.

Per chi viene da fuori si consiglia di inserire sul navigatore la voce “Palazzetto Alessandro Marinelli, Via Don Minzoni, Grottaglie, TA”, per trovare agevolmente la struttura.

“Otto box vaccinali in grado di arrivare ad effettuare fino a 400 vaccini al giorno, diventando uno dei più grandi hub della provincia ionica.”

E’ quanto comunica Ciro D’Alò, Sindaco della Città di Grottaglie.

Domani l’assessore Lopalco a Grottaglie

“Si terrà domani, alle ore 12 circa, l’ultimo sopralluogo nello spazio, messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Grottaglie, da parte dell’assessore regionale, prof. Pier Luigi Lopalco che intende verificare personalmente la funzionalità delle strutture vaccinali allestite nel territorio regionale”. Informa Ciro D’Alò.

Il commento del sindaco D’Alò

“Nella lotta contro il Covid-19 bisogna necessariamente fare fronte comune. La campagna vaccinale dell’ambito TA/6 necessitava di un luogo più ampio e noi non abbiamo esitato a mettere a disposizione le nostre strutture ed in particolare il Palasport “Alessandro Marinelli”, i cui lavori di ristrutturazione ed adeguamento si sono ultimati nel 2019.

Sulle vaccinazioni serve una marcia in più per vaccinare più cittadini possibili con un lavoro straordinario che vedrà coinvolti medici, infermieri e volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile”.