In occasione della prima processione di San Ciro a Grottaglie, quella che apre la quindici giorni di festa, il Comune ha emanato con apposita ordinanza le seguenti limitazioni alla circolazione di tutti i veicoli nel giorno 21 gennaio 2024, nelle ore e sulle vie sotto indicate.

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 divieto di accesso per tutti i veicoli in:

* via Battista;

* via Garibaldi, con inizio da via Regina Elena.

Nello stesso atto viene ordinato DI ISTITUIRE dalle ore 15.00 alle ore 19.00 divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli in:

* via XXV Luglio;

* piazza IV Novembre;

* via Vittorio Emanuele II°.

E di ISTITUIRE dalle ore 17.00 alle ore 19.00 divieto di transito per tutti i veicoli in:

* piazza IV Novembre; * via XXV Luglio;

* via S. Elia I°;

* via Bucci;

* via Vittorio Emanuele II°.

E di ISTITUIRE dalle ore 14.00 alle ore 24.00 divieto di sosta, con rimozione coatta e di transito per tutti i veicoli in:

* piazza Rossano;

* piazza Regina Margherita; * via Chiesa Matrice;

* Salita Immacolata.