Nei giorni scorsi Francesco Donatelli, rieletto consigliere comunale alle ultime amministrative, ha posto attenzione sul potenziamento della dotazione organica del Comune di Grottaglie.

Diversi i punti di domandi posti da Donatelli che pone l’accento anche sulla convocazione dopo le elezioni della Giunta Municipale con gli (ormai) ex assessori per deliberare l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altro ente finalizzato a future assunzioni.

“Un adempimento – dichiara Donatelli – che doveva essere fatto almeno sei mesi prima, viene deliberato da una Giunta non più in carica se non per l’ordinaria amministrazione. Ciò avviene in un clima di perenne propaganda elettorale.”

“Perché solo ora tutta questa fretta e ci si accorge del bisogno di potenziare la macchina comunale? E perché il Sindaco non ha risposto alle legittime domande poste dal sottoscritto le cui (mancate) risposte sono attese dai cittadini?

Perché, a fronte delle note carenze organiche, ha “scaricato” numerosi dipendenti comunali (operai, autisti) all’impresa che opera nella raccolta differenziata dei rifiuti?”

Interroga Donatelli.

“Quali i motivi per cui non ha utilizzato i Bandi riguardanti il Servizio Civile Universale promossi e sostenuti da ANCI Puglia e accolti favorevolmente da decine di Comuni pugliesi. Perché non ha utilizzato i percettori del Reddito di cittadinanza in Progetti Utili alla Collettività (PUC) e legare così il beneficio economico ad una funzione a favore della comunità restituendo a quei cittadini la dignità di un, pur precario, lavoro?

E soprattutto perché non sono state avviate in tempo le procedure per i concorsi previsti nel Piano Annuale delle Assunzioni dell’anno 2021 che prevede l’assunzione di otto dipendenti a tempo indeterminato e otto a tempo determinato?”