Da oggi in Puglia chi volesse fare un tampone per sua personale sicurezza o per altre ragioni, potrà farlo liberamente nei laboratori privati accreditati, a pagamento.

E’ quanto ha comunicato Emiliano poco fa.

Elenco dei Laboratori privati accreditati della Rete Covid in Puglia

Dove fare tampone a Taranto e provincia di Taranto

Modeo – Avetrana (TA)

Ettorre – Statte (TA)

“Il tampone che serve a fare la diagnosi Covid19 in caso di sintomi o contatti stretti, rimane un Lea e quindi è gratuito. Da oggi in Puglia chi volesse fare un tampone per sua personale sicurezza o per altre ragioni, potrà farlo liberamente, a pagamento. La Giunta regionale ha stabilito infatti che i laboratori privati accreditati di analisi della rete Sars Cov 2 sono autorizzati all’esecuzione di test molecolari, per i soggetti asintomatici che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, per motivi di viaggio e per richieste non correlate ad esigenze cliniche e di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali. Il costo è a totale carico del soggetto privato richiedente.”

Ha dichiarato Emiliano.

L’esecuzione dei test deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni previste dalle leggi.

Dove fare tampone nelle altre province della Puglia

La tariffa massima applicabile è quella stabilità con la DGR 652/2020, ovvero 80 euro, in attesa che l’apposito tavolo tecnico ne confermi la congruità alla luce degli attuali costi di mercato.

Comunicazione esito tampone

L’eventuale esito positivo del test deve in ogni caso essere comunicato al Dipartimento di prevenzione competente da parte del laboratorio di esecuzione per la messa in atto delle azioni di contenimento del virus e per l’analisi epidemiologica.