Grottaglie è metà di molti tarantini anche di sera. Le attività di ristorazione della città delle ceramiche ospitano infatti di frequente cittadini di Taranto e del resto della provincia ionica: alle rinomate Martina Franca, Ceglie, Cisternino, si è aggiunta anche la tappa di Grottaglie come metà preferita per trascorrere una piacevole serata seduti attorno ad un tavolo imbandito.

La pizza è sicuramente la regina incontrastata dell’offerta culinaria grottagliese ma negli ultimi anni ha assunto un ruolo importante tutta la ristorazione.

Le diverse attività, dalle pizzerie ai ristoranti, dai bistrot ai pub, dai winebar alle birrerie, hanno conquistato tutti.

La cena è un momento fondamentale per la vita degli italiani. Non è solo uno dei pasti della giornata ma è un importante momento conviviale. Si esce la sera e ci si riunisce ad un tavolo non solo per mangiare o degustare ma anche per raccontarsi, scambiarsi opinione, vivere emozioni.

La città di Grottaglie, sopratutto in questo periodo dell’anno, offre scorci e scenari bellissimi. Al centro storico e al Quartiere delle Ceramiche si lega anche il salotto della città: via Parini, viale Matteotti e Piazza Principe di Piemonte.

Gustati un dolce nel salotto di Grottaglie

Un bel gelato, un semifreddo, una mono porzione di tiramisù sono una bella coccola che soavemente ormai amiamo riservarci.

Se siete a cena a Grottaglie vi invitiamo a continuare la serata gustandovi un bel dolce nel Laboratorio del gusto di Gelida Voglia, nella centralissima via Parini 2, nel cuore del centro urbano di Grottaglie.

Un buon gelato a km zero

Mangiare un buon gelato fatto di ingredienti sani e naturali è un toccasana per tenere a freno questa afa di metà luglio che sta caratterizzando le nostre città. Quello al pistacchio o alla nocciola sono ricchi di omega 3 e di omega 6, elementi che contribuiscono a combattere gli effetti dell’invecchiamento cellulare.

Se ami il Pistacchio non potrai perderti il Gelato al Pistacchio verde di Bronte, la varietà è quella a Denominazione di origine protetta DOP. La coltivazione e la produzione di pistacchio rappresenta per Bronte, paese della provincia di Catania un’importante fonte di reddito, tanto da essere soprannominato l’Oro Verde, per il suo alto valore commerciale. Negli ultimi anni il Pistacchio verde di Bronte è divenuto uno tra i gusti di gelato preferiti dal italiani. Il gelato al Pistacchio di Gelida Voglia è prodotto utilizzando la frastuca originaria proprio di Bronte.

Se ami la frutta allora devi assolutamente provare il gelato alle more e ai lamponi coltivati a Grottaglie: si tratta di frutti rossi coltivati proprio nella città delle ceramiche da aziende biologiche certificate.

Non perderti i mono porzione

Se preferisci potrai anche gustarti un dolce in mono porzione: un tiramisù, un semifreddo al cioccolato o una mousse. Ma anche un cremoso chantilly, una millefoglie, un’esotica.

Continua la tua serata in relax e goditi l’estate all’aperto: divani e sedute sono allestite sotto al cielo stellato di viale Matteotti, a sinistra la torre dell’Orologio e a destra la luna piena. Gelida Voglia ti aspetta.

