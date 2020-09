Negli ultimi anni la tecnologia è approdata anche al mondo dei casinò trasformandone la modalità di gioco e cambiando completamente le abitudini dei giocatori. Il gioco online oggi è diventato molto coinvolgente, soprattutto grazie alla possibilità di usufruire di dispositivi moderni, attraenti, performanti, di cui ognuno di noi è ormai dotato.

Molta attenzione viene data alla grafica e ai colori dei giochi online, con effetti video e audio realistici e all’avanguardia, e attraenti animazioni che rendono il gioco online un passatempo molto gratificante. L’utente giocatore ha la possibilità di interagire con lo scenario del gioco e diventarne personalmente parte integrante. Esempio concreto di ciò viene fornito dai casino online, delle piattaforme di gioco che offrono esperienze uniche, entusiasmanti ed emozionanti: quelle più articolate e curate danno ai giocatori la sensazione di trovarsi in una vera sala di gioco, riproducendo il movimento della roulette, i rumori delle fiches o delle carte da gioco, le frasi del croupier, permettendo di giocare restando comodamente in casa o dovunque ci si trovi.

Portali e siti per giocare on line

Oggigiorno il web propone numerosi portali dedicati al gioco e in particolar modo al gambling, ovvero il mondo dei casinò online con i più acclamati giochi quali slot, poker, roulette, black jack. E’ una modalità di gioco che in brevissimo tempo ha conquistato gli utenti, raggiungendo risultati stratosferici in termini di numero di soggetti collegati da qualunque parte del mondo e a qualsiasi ora, pronti a giocare, divertirsi, tentare la fortuna. Considerata la diffusione di utilizzo di smartphone e tablet , molti siti di casinò online hanno creato delle versioni ottimizzate e app per dispositivi mobili.

Ma è sicuro giocare ai casino con soldi veri? Ecco alcune regole, suggerimenti e una lista di operatori.

Scegli siti affidabili

Proprio perché le piattaforme di casinò online sono innumerevoli, è più che mai importante fare attenzione a scegliere portali affidabili e soprattutto legali e autorizzati, soprattutto perché molti utenti giocano per cercare di vincere delle somme in denaro, investendo quindi i propri soldi per giocare; non rimane quindi solo un’esperienza virtuale, ma viene offerta la possibilità di giocare con soldi reali seppure in modalità elettronica.

I migliori casinò online su cui poter giocare con soldi veri devono essere gestiti da operatori qualificati provvisti di licenze AAMS (oggi ADM) ufficiali, controllati e approvati dall’Agenzia Dogane e Monopoli e garantire agli utenti che vogliano giocare con denaro reale un divertimento sicuro. Solitamente il primo step è la registrazione al portale e la richiesta di un deposito di una certa somma per poter cominciare a giocare. Ci sono tuttavia alcuni portali che non richiedono necessariamente un deposito preventivo. I metodi di pagamento richiesti sono svariati: dal bonifico bancario al versamento con carta di pagamento o paypal; analogamente i metodi di riscossione del denaro dal proprio conto di gioco sono altrettanto flessibili.

Piattaforma certificata per giocare on line

Prima di cominciare a giocare, quindi, assicurarsi di usare una piattaforma certificata, affidabile con una comprovata sicurezza informatica, diffidare da portali che promettono vincite particolarmente alte. Solitamente i portali offrono bonus di benvenuto per nuovi utenti, versioni di prova dei giochi quindi possibilità di provare prima di investire i propri soldi; trasparenza e facilità nel depositare o prelevare denaro dal proprio conto di gioco. La piattaforme deve anche garantire elevati standard di sicurezza dei dati personali che vengono forniti in fase di registrazione: è importante che nessun utente venga a conoscenza dei dati degli altri, e che la piattaforma, pur possedendo i dati della carta di credito, non vi abbia accesso senza autorizzazione.

Le piattaforme sicure innanzitutto proteggono gli utenti da frodi, truffe, furti di dati personali. E’ importante comunque che anche il giocatore agisca responsabilmente, imparando a giocare rispettando le regole e non esagerando nell’investire il proprio budget. Disciplinarsi e darsi delle regole e dei limiti aiuterà il giocatore a non ripiegare in una dipendenza patologica nei confronti del gioco: stabilire quindi un tempo massimo e un budget massimo da rispettare scrupolosamente e superati i quali imporsi di smettere; non eccedere troppo con le puntate o le scommesse troppo alte soprattutto all’inizio del gioco; fare delle pause per non lasciarsi assorbire troppo e fare dei conteggi di quanto si è giocato, vinto o perso per avere sempre contezza della propria disponibilità, ricordarsi che come in ogni tipo di gioco si può vincere e perdere, pertanto non bisogna cercare di vincere ad ogni costo o cercare il riscatto in una nuova giocata consecutiva; non fare del gioco una ragione vitale. Il gioco d’azzardo è affidato al caso e alla fortuna pertanto è fondamentale un atteggiamento consapevole e responsabile: il gioco deve essere motivo di svago e non diventare una ossessione.