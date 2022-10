Pubblicità in concessione a Google

“E’ stata aggiudicata la gara di appalto integrato in un unico lotto bandita da Aeroporti di Puglia relativa a progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori relativi alla ristrutturazione del terminal dell’aeroporto di Taranto – Grottaglie.”

A darne comunicazione il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò.

“Gli interventi, per un importo di circa 7 milioni di euro, prevedono il riassetto funzionale dell’aeroporto, l’adeguamento sismico, l’isolamento termico e interventi sugli impianti tecnologici, elettrici e sanitari. Il termine per l’esecuzione della progettazione esecutiva è di 60 giorni, mentre il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 640 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori”.