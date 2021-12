Pubblicità in concessione a Google

“Approvati i progetti dell’avviso pubblico ministeriale per la concessione di contributi riguardanti investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui alla Legge n.160/2019 e al DPCM 21.01.2021, per l’annualità 2021.”

E’ quanto comunica il sindaco di Grottaglie annunciano le importanti novità per questo 2022 che sta per iniziare. Ecco gli interventi previsti:

Chianche nel centro storico

Altri 800mila euro per completare la pavimentazione e le cianche nel centro storico,

Scuole

Quasi 2 milioni di euro (€ 1.920.000) per l’efficientemente energetico della Scuola Giotto – Giovanni Paolo II

Viale Matteotti

400 mila euro per il Rifacimento e risistemazione Viale Matteotti, con arredo urbano, abbattimento Barriere architettoniche e riqualificazione

Nuove strade

500 mila euro per le Nuove strade nei pressi del Monumento ai Caduti, su via Ennio, su via Martiri d’Ungheria, su via Partigiani Caduti, su Piazza IV Novembre

Circolo Tennis Comunale

500 mila euro per la Ristrutturazione e adeguamento del Circolo Comunale del Tennis

Che dire… Ecco i veri Botti di fine anno a Grottaglie!