Con Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 sono stabilite nuove regole per la quarantena di chi entra in contatto stretto con un caso positivo al Covid.

Quarantena di 5 giorni

La quarantena è ridotta a 5 giorni per:

le persone non vaccinate

le persone che non hanno completato il ciclo vaccinale primario

le persone che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni

le persone che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guarite dal Covid da più di 4 mesi (120 giorni).

La quarantena termina con attestazione di esito negativo di un test molecolare o antigenico eseguito dopo i 5 giorni.

Per i 5 giorni successivi alla quarantena è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2.

In caso di sintomi è necessario rivolgersi al medico o al pediatra ed effettuare un test.

Autosorveglianza

Per tutte le altre persone non è prevista la quarantena ma resta salva la misura dell’autosorveglianza per 5 giorni, con obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto.

In caso di sintomi è necessario rivolgersi al medico o al pediatra ed effettuare un test alla prima comparsa e, se ancora sintomatici, dopo 5 giorni.

Cosa devo fare se…?