Nell’ultimo anno il settore dell’edilizia scolastica, curato dalla Provincia di Taranto, ha

avuto una forte implementazione con le risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Programma Operativo Nazionale (PON) e dai fondi di bilancio utilizzati in occasione del centenario dell’Ente.

Sono stati messi in atto circa venti progetti di ammodernamento dei plessi scolastici e delle relative strutture sportive per un ammontare di quasi 30milioni di euro. Particolare attenzione in alcuni progetti di ristrutturazione è stata posta sull’abbattimento delle barriere architettoniche per il miglioramento delle condizioni di vita scolastica per gli studenti diversamente abili. Nello specifico, presso il liceo artistico “Calò” di Grottaglie sono state demolite tutte le barriere oltre ad essere effettuata l’installazione di

un ascensore.

Anche le strutture sportive presenti negli istituti scolastici, come detto, sono state oggetto di lavori. Sono undici, infatti, gli impianti sportivi (palestre e playground) che nell’arco di un anno circa sono stati ristrutturati o costruiti ex novo. Tra queste sono già utilizzabili i terreni di gioco dell’ I.I.S.S. “Luigi Einaudi” di Manduria ed il liceo “G. B. Vico” di Laterza.

Il Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, insieme ai tecnici dell’Ente, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, hanno effettuato dei sopralluoghi nel

plesso “Fermi” dell’I.T.T. “A.Pacinotti” e nel Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno”.

Per quanto riguarda l’Istituto Pacinotti è stato stanziato un fondo PNRR pari a

4.260.000,00 euro per i lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento

energetico ed adeguamento normativo. Nell’immobile c’è, inoltre, una struttura inagibile dal 1993 a causa di infiltrazioni e che, dopo ben 30 anni, sotto l’amministrazione Melucci, è oggetto di lavori di completa ristrutturazione. I locali interessati dai lavori erano adibiti, in passato, ad officine meccaniche.

In previsione saranno dei laboratori dedicati all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, oltre a diventare spazi autogestiti dagli studenti. Una vera e propria rinascita, quindi, per la ricerca scientifica all’interno dell’istituto.

Per quanto concerne il Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno”, mediante l’utilizzo dei tre

fondi citati in premessa, si è provveduto all’adeguamento della struttura alle norme

sismiche, alla ristrutturazione di tutti i servizi igienici, alla sostituzione degli infissi,

all’abbattimento di tutte le barriere architettoniche anche con l’installazione di un

ascensore. Parimenti è stata ristrutturata la palestra e creato un playground multidisciplinare (calcio, basket e pallavolo).

“Ringrazio i tecnici che lavorano da mesi per la fase progettuale e l’esecuzione delle

opere. Erano troppi anni che non si interveniva sull’edilizia scolastica in maniera così

incisiva. Sono orgoglioso del lavoro dell’Ente che in meno di due anni ha portato al netto

miglioramento delle strutture scolastiche per una più agevole fruizione degli edifici e

dell’attività didattica sia da parte degli studenti sia del corpo docente. Continueremo a

impiegare sempre più risorse per soddisfare le esigenze provenienti dal mondo scolastico

e ad effettuare i sopralluoghi anche nel corso dell’estate. Tanti ancora sono gli interventi

in programmazione, primo fra tutti quelli al liceo scientifico Battaglini” ha dichiarato il

Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci.