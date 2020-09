Chi sarà il nuovo Presidente della Regione? Quale candidato grottagliese riuscirà ad ottenere uno scranno in Consiglio Regionale?

La Puglia, la provincia di Taranto e la città di Grottaglie si interrogano. A poche ore dalla apertura dei seggi per le regionali (e il referendum) Gir offre ancora una volta la possibilità di seguire tutto lo spoglio su un grande Speciale creato ad hoc.

In diretta in tempo reale vi aggiorneremo sullo spoglio. C’è molto fermento in città: è da decenni che Grottaglie non esprime così tanti candidati consiglieri regionali. Un’occasione che nessuno dei candidati vuole perdere.

Ma non solo Grottaglie. Gli occhi saranno puntanti anche su quello che avviene nella provincia di Taranto e nel resto della Puglia. Nello speciale Elezioni Regionali Puglia 2020 su Gir sarà possibile seguire tutte le varie fasi della due giorni di votazioni e del relativo spoglio, un appuntamento che si preannuncia molto competitivo. Una diretta fino allo scrutinio dell’ultima scheda elettorale: quando sarà decretato il nuovo Presidente della Regione e quando sapremo chi tra i candidati grottagliesi sarà riuscito ad ottenere il seggio ambito o meno.

Buon voto a tutti!