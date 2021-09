PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

La data delle prossime elezioni si avvicina e i Comuni interessati si preparano ad effettuare la selezione e la successiva nomina degli scrutatori di seggio elettorale. Chi desidera fare lo scrutatore può inoltrare la propria domanda, ma dovrà possedere alcuni requisiti imprescindibili. Prima di tutto deve essere regolarmente iscritto nell’Albo degli Scrutatori, (iscrizione che si effettua mediamente nel mese di novembre), di non avere svolto la funzione di scrutatore nella precedente consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2021 (elezioni regionali e referendum, requisito obbligatorio per partecipare alla selezione) di essere iscritto in qualità di inoccupato, disoccupato, cassintegrato, giornaliero o stagionale, nelle liste del centro per l’impiego.

PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Il Comune di Grottaglie ha reso noto che è stato pubblicato l’avviso di selezione per la nomina degli scrutatori 2021. I cittadini interessati, che siano in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di selezione, possono inviare la domanda al seguente link: https://comune.grottaglie.ta.it/pubblicato-lavviso-di-selezione-per-la-nomina-degli-scrutatori-2021/

I compiti dello scrutatore durante le elezioni

I seggi elettorali sono composti da scrutatori, presidente, vicepresidente e segretario. Gli scrutatori sono impegnati solitamente dal giorno che precede le elezioni, per preparare il seggio, quindi allestire e predisporre il materiale che serve alla votazione (registri, schede, urne, matite, ecc…).

Durante le giornate di votazione, lo scrutatore identifica gli elettori, verifica la validità dei documenti mostrati dagli elettori, trascrive il numero di tessera elettorale e la timbra. Gli scrutatori assicurano la correttezza dello svolgimento delle operazioni di voto, coaudivano nel mantenere l’ordine e il rispetto in merito all’utilizzo dei telefoni cellulari.

Una volta conclusa la votazione, lo scrutatore procede alle operazioni di spoglio, conteggio dei voti e redazione delle apposite tabelle.