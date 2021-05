Pubblicità in concessione a Google

Maria Santoro candidato sindaco a Grottaglie. Arriva l’ufficialità con un comunicato inviato ai media e un post che la stessa ha pubblicato sulla propria pagina Facebook. A suo sostegno 9 liste: Moderati Civici, Riformisti per Grottaglie, Italia Viva, Grottaglie Comunità, Forza Italia, Grottaglie Cambia, Grottaglie Prima di Tutto, Insieme per Grottaglie, Grottaglie che Vogliamo.

Pubblicità in concessione a Google

La nota con un post sui social

Il comunicato stampa ufficiale sottoscritto dai 9 soggetti

“Continua il percorso di confronto che come Città Territorio abbiamo avviato a fine novembre dell’anno scorso con forze politiche e del mondo dell’associazionismo che si riconoscono nei valori del moderatismo, progressismo e riformismo.

Coerenti con l’idea originaria dalla quale ha preso le mosse il nostro raggruppamento politico, abbiamo ritenuto di dover produrre ogni sforzo necessario per costruire un progetto politico che fosse in netta discontinuità con l’amministrazione comunale uscente e che fosse lontana da ogni forma di estremismo, sovranismo e populismo.

Riteniamo che le vertenze irrisolte riguardanti la nostra comunità siano ancora tante e che, per poterle affrontare in modo definitivo, ci sia bisogno di una proposta caratterizzata da libertà e indipendenza di pensiero, che non immoli la dignità di una comunità intera sull’altare dell’appartenenza a schemi troppo spesso extra comunali, che abbia al suo interno risorse nuove capaci di rappresentare una nuova visione di città, che permetta di uscire dalla logica de “lu paisu” di questi ultimi 5 anni e riconferisca a Grottaglie il ruolo di primo piano che merita non solo nella provincia ionica ma in tutta la regione.

Siamo anche consapevoli che sia necessario avere piena contezza del momento di crisi che stiamo vivendo che, con ogni probabilità, tenderà ad aggravarsi nei prossimi mesi. Per questa ragione abbiamo ritenuto indispensabile coinvolgere tutti coloro che, in un momento in cui stare a guardare e giudicare prevale sull’impegno diretto, con umiltà ed entusiasmo vogliono mettersi in gioco per il bene della nostra città.

Sulla scorta di queste considerazioni la nostra coalizione composta da Moderati Civici, Riformisti per Grottaglie, Italia Viva, Grottaglie Comunità, Forza Italia, Grottaglie Cambia, Grottaglie Prima di Tutto, Insieme per Grottaglie, Grottaglie che Vogliamo ha individuato nell’avv. Maria Santoro la figura autorevole e competente che possa rappresentare i valori di riferimento di questa grande coalizione, della quale, pertanto sarà il candidato sindaco.

Sino alla presentazione ufficiale delle liste, proseguirà instancabile il lavoro di confronto e coinvolgimento con tutte le forze politiche, associazioni e privati cittadini che si rivedono nei valori fondanti della coalizione, che vogliono dare il loro contributo di arricchimento alla nostra visione di città.”