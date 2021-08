Pubblicità in concessione a Google

Arriva una novità per gli elettori grottagliesi in vista delle Elezioni Amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi.

I tradizionali 5 seggi allestiti presso il plesso scolastico Don Bosco in via Oberdan verranno trasferiti nella nuova ubicazione presso l’istituto Scolastico Don Milani Pertini in via XXV luglio, nei pressi della Chiesa Convento dei Paolotti.

Le sezioni sono:

1

2

4

5

20

Lo spostamento sarà confermato anche per l’eventuale ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021.